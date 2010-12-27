Новые ограничения: по проспекту Народного Ополчения перекроют движение

Ограничения начнут действовать с 16 августа.

Петербург ждут новые ограничение движения транспорта с 16 августа. Об этом сообщи ГАТИ.

Так, на отрезке от Поклонногорской ул. до Скобелевского пр. перекроют движение с 20 по 24 августа. Часть дороги же от Поклонногорской и до улицы. Аккуратова, ограничат проезд с 16 и до 19 августа и с 05:00 27 августа по 10 сентября.

Поток машин также приостановят от Скобелевского проспекта до улицы Аккуратова с 20 по 24 августа. А с 25 числа до 5 утра 27 августа перекроют движение по Фермскому шоссе от Скобелевского проспекта до улицы Аккуратова.

И наконец, с 16 и по 20 августа будет перекрыто движение по проспекту Народного Ополчения у Авангардной улицы.

Фото: Pixabay