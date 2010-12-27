Новые ограничения движения в городе вступят в силу с 29 декабря

В связи с проведением строительных работ, в Петербурге будет изменено движение транспорта

В связи с проведением строительных работ, в Петербурге будет изменено движение транспорта, сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Работа по прокладке электрокабеля 29 и 30 декабря ограничит движение транспорта по набережной Черной речки у Выборгской наб.

С 29 по 31 декабря будет ограничено движение транспорта на перекрестке Морского пр. и Прожекторной ул. в связи с проведением работ по прокладке водопровода. На этот же срок полностью закрыто движение по Прожекторной ул. от Морского пр. до Константиновского пр.

В связи с проведением работ по прокладке канализации, 29 и 31 декабря движение по пр. Косыгина от пр.Наставников до ул.Коммуны будет ограничено.

Также продолжаются работы по ремонту трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов. 29 и 30 декабря будет перекрыто движение транспорта по четной стороне Долгоозерной ул. в створе пр. Авиаконструкторов. Также перекрывается направление движения транспорта от д.20 по пр.Авиаконструкторов к Долгоозерной ул. Движение ограничено по пр.Авиаконструкторов от ул.Шаврова до Долгоозерной ул.

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