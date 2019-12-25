Новые официальные смартфоны Евро-2020 V21 от компании vivo выходят в продажу

Новые смартфоны меняют представление о мобильной съемке, в том числе и в ночное время.

Компания vivo объявила о старте продаж в России смартфонов серии V21. Среди основных преимуществ нового девайса – высокое качество фронтальной камеры и возможность качественной съемки в любое время суток.

Серия vivo V21

На vivo V21 можно делать качественные селфи в любое время. 44 Мп фронтальная камера оснащена двойной подсветкой. Кроме того, благодаря технологии оптической стабилизации можно использовать длинную выдержку. Расстояние не имеет значения: автофокус работает в диапазоне от 15 см и до бесконечности. Высокими характеристиками обладает и селфи-видео, которое можно снимать даже на ходу. Изображение в разрешении 4к при этом останется стабильным.

Разрешение основной камеры – 64 Мп. Есть две дополнительные – 8 Мп сверширокоугольная и 2 Мп макрокамера. Как и фронтальная, на нее можно делать отличные кадры ночью и на большом расстоянии от объекта.

Плавность работы обеспечивает тактовая частота восьмиядерного 7-нм процессора MTK 800U. Она составляет до 2,4 ГГц. Частота обновления на дисплее – 90 Гц.

Пользователь смартфона может увеличить размер памяти с 8 ГБ до 11 ГБ. Мобильное устройство можно зарядить на 66% всего за полчаса. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

V21 легко держать в руке, так как он весит 175 граммов. Толщина дисплея 2,5D – 7, 29 мм. 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ отличается яркостью и точной передачей цветов.

Смартфон можно приобрести в цветах "Сияющий закат" и "Сумеречный синий".

Серия vivo V21e

Селфи-камера V21е с автофокусом также может делать четкие снимки на расстоянии от 15 см и более. Детализированная ночная съемка возможна благодаря обновленному ночному режиму. Скорость при съемке видео – 240 кадров в секунду. Сверхширокоугольная камера у основной камеры позволяет захватить большое пространство, а макрокамера снимать даже мелкие объекты с расстояния 4 см.

Благодаря технологии объединения памяти 8 ГБ RAM могут быть расширены ещё на 3 ГБ за счёт встроенной памяти. 128 ГБ встроенной памяти можно увеличить до 1 ТБ. Это позволит обеспечить бесперебойную работу приложений, а также хранить все игры, фильмы, фотографии и музыку. Мобильная платформа Snapdragon™ 720G оснащена 8-нм 8-ядерным процессором.

Разрешение 6,44-дюймовый AMOLED-дисплея составляет 2400 × 1080. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, есть технология FlashCharge.

Благодаря модулю NFC можно с легкостью пополнять баланс транспортных карт и обмениваться файлами между устройствами.

V21e считается ультратонким смартфоном. Его толщина – 7, 38 мм. На антибликовом стекле не остаются отпечатки пальцев. В продаже доступны модели в цветах "Алмазная мозаика" и "Чёрный антрацит".

С 1 июля модели можно приобрести у партнеров компании и в официальном магазине vivo. Стоимость V21 составит 36990 рублей, V21e – 25990 рублей. Устройства являются официальными смартфонами Евро-2020.

Фото: vivo