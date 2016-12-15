Новые проекты "Союзмультфильма" будут показывать по утрам в кинотеатрах

"Союзмультфильм" соберет короткометражки в альманахи и выпустит на большом экране.

Студия “Союзмультфильм" планирует договориться с кинотеатрами о регулярном показе своих новых проектов. Представители компании рассчитывают, что короткометражки будут включены в альманахи и транслироваться на утренних сеансах. В амбициозный план войдут только мультфильмы, выпущенные в последние годы.

Большинство короткометражных мультфильмов компании не выходили на большом экране. Сотрудники “Союзмультфильма” хотят из скомпоновать по темам “Любовь”, “Добро” и “Дружба” и другие. Уже сейчас готовы 12 программ. Каждый альманах будет длится около семидесяти минут.