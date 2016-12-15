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Новые проекты "Союзмультфильма" будут показывать по утрам в кинотеатрах
Сегодня, 8:31
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lesjasap
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Новые проекты "Союзмультфильма" будут показывать по утрам в кинотеатрах

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"Союзмультфильм" соберет короткометражки в альманахи и выпустит на большом экране.

Студия “Союзмультфильм" планирует договориться с кинотеатрами о регулярном показе своих новых проектов. Представители компании рассчитывают, что короткометражки будут включены в альманахи и транслироваться на утренних сеансах. В амбициозный план войдут только мультфильмы, выпущенные в последние годы. 
 
Большинство короткометражных мультфильмов компании не выходили на большом экране. Сотрудники “Союзмультфильма” хотят из скомпоновать по темам “Любовь”, “Добро” и “Дружба” и другие. Уже сейчас готовы 12 программ. Каждый альманах будет длится около семидесяти минут. 
Теги: кинотеатры , новые проекты , союзмультфильм , утренние сеансы
Категории: Новости России

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