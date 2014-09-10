Новые ковидные ограничения не планируют вводить в Петербурге

Он добавила, для того чтобы защититься от гриппа и ковида, необходимо вакцинироваться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.

Стало известно, что в Петербурге не будут вводить новые ковидные ограничения. При этом ситуация в городе напряженная, говорит Руководитель Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова. Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания.

По словам Башкетовой, ежедневно в Петербурге регистрируют две тысячи новых пациентов с коронавирусом. Сейчас сложно предсказать течение эпидемиологического процесса, но ковид приобретает сезонность в сторону осенне-зимнего периода, характерного для гриппа и ОРВИ.

Он добавила, для того чтобы защититься от гриппа и ковида, необходимо вакцинироваться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. На сегодняшний день в городе привито порядка 1,3 млн человек. Для профилактики инфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

Фото: Piter.tv

