Новые корпуса завода "Волна" на 1300 рабочих мест построят в Петербурге

Сейчас предприятие представляет собой не только радиоэлектронный завод, но также и механический завод со вновь введенными цехами.

Одно из самых старейших научно-производственных объединений в Петербурге, "Волна", раскрыло свои последние технические достижения. За 91-летнюю историю развития предприятия, авторемонтный завод превратился в крупнейшего в стране производителя радиосвязи, телефонии и антенных систем. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

НПО "Волна" имеет несколько филиалов по всей России. В настоящее время объединение продолжает прогрессировать и готовится к строительству трёх новых научно-производственных корпусов, предназначенных для работы 1300 молодых специалистов. Губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил производственные мощности предприятия и поздравил сотрудников завода, выразив признательность за их преданность своей профессии.

Как уточнил председатель совета директоров НПО "Волна", Александр Кашин, объединение выросло примерно в три раза за последние годы как по объёмам производства, так и по качеству производимой продукции благодаря внедрению современного оборудования и освоению новых направлений деятельности. Сейчас предприятие представляет собой не только радиоэлектронный завод, но также и механический завод со вновь введенными цехами.

Сотрудники "Волны" особо подчеркивают важность возможности создания профессиональных династий внутри компании. Для детей работников завода имеется специальный технический класс, где они могут овладеть основами науки, а затем вернуться работать на завод после получения специального образования.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге отремонтируют более 100 км дорог.

Фото: Правительство Петербурга