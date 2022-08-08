Новые камеры обеспечат безопасность на дорогах Ленобласти

До конца года начнут работать 37 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений скорости.

До конца года на региональных и муниципальных дорогах Ленобласти начнут работать 37 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений скорости. Установка камер ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в администрации Ленобласти.

Пять камер установят в Ломоносовском районе: на Гостилицком шоссе у Петровского, около станции Бронка, Большой Ижоры, Велигонтов и на подъезде к Ковашам.

Четыре камеры появятся в Киришском районе: в Киришах при въезде в город, на Лесном шоссе и Береговой улице, а также около Будогощи.

Во Всеволожском районе комплексы поставят на перекрестке улицы Шувалова и бульвара Менделеева в Мурино, в Кавголово, в Лупполово, во Всеволожске около нового путепровода и на въезде в поселок имени Свердлова.

В Выборгском районе камеры проконтролируют скорость в Стрельцово и Каменногорске.

В Приозерске комплекс будет установлен на улице Чапаева.

В Гатчинском районе: в Вырице, в Куровицах, Пижме, а также на улицах Радищева и Чехова в самой Гатчине.

В Волхове – на проспекте Державина и Молодежной улице у детских садов "Дюймовочка" и "Солнышко".

Четыре комплекса притормозят лихачей в Тихвине на Советской, Центролитовской, Ленинградской и Партизанской.

В Сосновом Бору – на перекрестке Ленинградской улицы и проспекта Героев, подъезде к ЛАЭС и Ленинградской улице.

В Кировском районе камеры заработают на перекрестке с Никольским шоссе, а также на выезде из Отрадного. В Кингисеппском – между Войносолово и Большим Руддилово.

В Тосненском районе – на Никольском шоссе около Феклистово.

Одна камера включится в деревне Старополье Сланцевского района.

За последние четыре года Ленобласть поставила 114 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений скорости по дорожному нацпроекту.

Фото: администрация Ленобласти