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В дворе по Александровской улице Ломоносова появились новые футбольные ворота
Сегодня, 7:00
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lesjasap

В дворе по Александровской улице Ломоносова появились новые футбольные ворота

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Чиновники вложили средства в ремонт спортплощадки, обеспечив детей местом для игр.

В Ломоносове власти Петербурга поставили новые футбольные ворота для школьников. Теперь местные дети смогут приходить во двор по Александровской улице, чтобы сыграть на спортивной площадке. Ранее с просьбой отремонтировать участок в Смольный обратилось местное население. Заявление поступило от мальчика. Руководство правительства Петербурга приняло решение благоустроить территорию, а также подарит ребенку мяч с официальной символикой ФИФА.

Отметим, что проблема решилась оперативно. По данным чиновников, позже на площадке появится искусственное покрытие.

Фото: Piter.tv

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Теги: александровская улица, ломоносов, футбольная площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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