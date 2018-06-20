В дворе по Александровской улице Ломоносова появились новые футбольные ворота

Чиновники вложили средства в ремонт спортплощадки, обеспечив детей местом для игр.

В Ломоносове власти Петербурга поставили новые футбольные ворота для школьников. Теперь местные дети смогут приходить во двор по Александровской улице, чтобы сыграть на спортивной площадке. Ранее с просьбой отремонтировать участок в Смольный обратилось местное население. Заявление поступило от мальчика. Руководство правительства Петербурга приняло решение благоустроить территорию, а также подарит ребенку мяч с официальной символикой ФИФА.

Отметим, что проблема решилась оперативно. По данным чиновников, позже на площадке появится искусственное покрытие.

Фото: Piter.tv