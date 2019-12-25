Новые автомобили в России за шесть лет подорожали на 67%

Также за это время рубль вдвое упал по отношению к доллару, евро и китайский юань выросли по отношению к рублю на 80%.

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" провели исследование динамики цен на новые легковые автомобили в России и основных курсов валют с сентября 2014-го по сентябрь 2020 года. Средневзвешенная* цена за эти шесть лет выросла на 67%.

Также за это время рубль вдвое упал по отношению к доллару, евро и китайский юань выросли по отношению к рублю на 80%. Также не стоит забывать про инфляцию. Эксперты сделали вывод, что цена продолжит расти и дальше.

В начале 2020 года произошло очередное падение рубля в отношении к мировым валютам, что и повлекло снова повышение цен на автомобили. На данный момент рубль продолжает падать.

*Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Определена основная ошибка при покупке автомобилей с пробегом.

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