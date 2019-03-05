Определена основная ошибка при покупке автомобилей с пробегом

Эксперт призвал отказаться от покупки машины с пробегом, особенно если она китайского или корейского производства.

Главная ошибка при выборе подержанной машины – покупка автомобиля с ржавым или битым кузовом. Ремонт кузова потом может дорого обойтись новому хозяину. Об этом порталом URA.ru рассказал российский автоэксперт Вячеслав Субботин.

Также особое внимание нужно уделить состоянию мотора, коробки передач, подвески. При этом изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков и трансмиссии нельзя определить на техосмотре. А в дилерских центрах и у перекупщиков есть определенная схема обмана. Самое популярное – скручивание счетчиков. Также в договоре иногда мелким шрифтом указывается, что вернуть машину можно только за дополнительную плату.

Эксперт призвал отказаться от покупки машины с пробегом, особенно если она китайского или корейского производства. Также стоит отказаться от подержанной машины с роботом, вариатором и впрыском топлива.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене.

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