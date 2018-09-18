За "сгонку" пробега автомобиля петербуржцы смогут получить уголовную статью

За аферы по предварительному сговору можно получить штраф до миллиона рублей или 4 года лишения свободы.

Петербургские депутаты задумались над необходимостью внесения в Уголовный кодекс РФ статьи "Мошенничество при продаже автомобиля", пишет "Петербургский дневник".

В частности, было выдвинуто предложение карать уголовной статьей за "сгонку" пробега у подержанных машин, а также за сокрытие имеющихся у автомобилей повреждений. За такие махинации можно получить штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

За аферы по предварительному сговору можно получить штраф до миллиона рублей или 4 года лишения свободы.

В основе законопроекта лежит правильная идея. Скручивание пробега существенно повышает цену автомобиля, ведь пробег - это один из основных критериев определения его стоимости. Человека вводят в заблуждение, так его легко обмануть. Тут есть элемент мошенничества. В целом я считаю, что законопроект нормальный, перспективный. Евгений Марченко, депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательств

А вот председатель Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Александр Холодов уверен, что поймать того, кто делал "сбивку" будет трудно, так как у подержанных авто бывает несколько владельцев. И кто именно это сделал, будет уже не узнать.

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