Пять признаков изношенного двигателя: как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

В 2025 году покупка машины с пробегом по-прежнему остается для многих самым доступным способом обновить транспорт. Но риск приобрести автомобиль с изношенным мотором велик – капитальный ремонт двигателя обойдется дорого, а иногда и превысит стоимость самой машины. Портал 110km.ru рассказал, как провести первичную диагностику самостоятельно.

Специалисты советуют начать проверку с анализа выхлопа. Сизый или синий дым говорит о попадании масла в камеры сгорания, густой белый – о проблемах с прокладкой головки блока цилиндров, черный – о переобогащенной топливной смеси.

Далее стоит внимательно осмотреть подкапотное пространство. Следы масла или антифриза, избыток герметика на стыках, неоригинальные хомуты и болты со свежими следами инструмента могут указывать на недавний ремонт или скрытые течи.

Работа двигателя должна быть ровной, без вибраций и посторонних звуков. Стуки, металлический скрежет или плавающие обороты – повод насторожиться. Не стоит игнорировать и горящий индикатор "Check Engine" – простейший OBD-II сканер поможет выявить ошибки, даже если продавец пытался их скрыть.

Завершающий этап – тест-драйв. Автомобиль должен уверенно разгоняться без рывков и шума. Любой дым из выхлопа при нагрузке – тревожный сигнал. Для окончательной оценки состояния двигателя лучше провести диагностику на СТО с замером компрессии и эндоскопией цилиндров.

Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)