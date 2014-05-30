На Васильевском острове появятся новые автобусные маршруты

Часть из них свяжет север города с островом.

В 2022 году на Васильевском острове появятся новые остановки общественного транспорта и маршруты. "Невские Новости" узнали, где именно. По словам некоторых местных жителей, на острове не хватает общественного транспорта.

В следующем году запустят автобус №220 от автостанции "Крестовский остров" до станции метро "Горный институт", которая сейчас строится, автобус №230 от железнодорожной станции "Пискаревка" до Уральской улицы, №249 от станции "Ручьи" до метро "Приморская", №262 от набережной реки Екатерингофка и также до "Приморской" и автобус №275 от проспекта Культуры до станции метро "Василеостровская".

Напомним, что в 2022 году начнется транспортная реформа. При переходе к новой транспортной модели город будет постепенно избавляться от маршруток, а также улучшит инфраструктуру: появятся новые маршрутки, остановки и остановочные павильоны.

Фото: Piter.TV