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Новые автобусы вышли на маршрут №254 на юге Петербурга
Сегодня, 16:33
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Новые автобусы вышли на маршрут №254 на юге Петербурга

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Транспорт марки Volgabus поступил в Петербург из Владимира.

Дополнительные 20 лазурных автобусов вышли на маршрут № 254 на юге Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса города.

Напомним, что маршрут проходит от станции метро "Шушары" до Полоцкой улицы. Теперь по нем будут курсировать новые транспортные единицы марки Volgabus, прибывшие из Владимира.

В ведомстве отметили, что автобусы подходит для маломобильных граждан и работают на газомоторном топливе. В них предусмотрены  системы видеонаблюдения, информирования, а также устройства для бесконтактной оплаты за проезд.

Ранее мы сообщили о том, что автобусы №199 и №271 изменят маршруты с 1 октября.

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Теги: автобусы, комтранс петербурга, санкт-петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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