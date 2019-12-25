Новые автобусы вышли на маршрут №254 на юге Петербурга

Дополнительные 20 лазурных автобусов вышли на маршрут № 254 на юге Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса города.
Напомним, что маршрут проходит от станции метро "Шушары" до Полоцкой улицы. Теперь по нем будут курсировать новые транспортные единицы марки Volgabus, прибывшие из Владимира.
В ведомстве отметили, что автобусы подходит для маломобильных граждан и работают на газомоторном топливе. В них предусмотрены системы видеонаблюдения, информирования, а также устройства для бесконтактной оплаты за проезд.
Ранее мы сообщили о том, что автобусы №199 и №271 изменят маршруты с 1 октября.
Фото: комитет по транспорту Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все