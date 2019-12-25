Новые автобусы вышли на маршрут №254 на юге Петербурга

Транспорт марки Volgabus поступил в Петербург из Владимира.

Дополнительные 20 лазурных автобусов вышли на маршрут № 254 на юге Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса города.

Напомним, что маршрут проходит от станции метро "Шушары" до Полоцкой улицы. Теперь по нем будут курсировать новые транспортные единицы марки Volgabus, прибывшие из Владимира.

В ведомстве отметили, что автобусы подходит для маломобильных граждан и работают на газомоторном топливе. В них предусмотрены системы видеонаблюдения, информирования, а также устройства для бесконтактной оплаты за проезд.

Ранее мы сообщили о том, что автобусы №199 и №271 изменят маршруты с 1 октября.

Фото: комитет по транспорту Петербурга