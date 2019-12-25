В разных районах Петербурга на маршруты выйдут 65 новых экологичных автобусов

В этом году автопарк пополнится еще на 54 автобуса на метане.

Парк "Пассажиратотранса" пополнился 65 новыми экологически чистыми автобусами. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

Современный ЛиАЗ-529267 соответствует всем экологическим стандартам. Вместимость салона составляет 113 человек, из них 30 — сидячих. В автобусе есть мультимедийное табло, оборудование для бесконтактной оплаты проезда, разъемы для зарядки телефона. Все транспортные средства полностью приспособлены для маломобильных граждан. Двигатель экологического стандарта Евро-4 был произведен в России. В самое ближайшее время автобусы выйдут на маршруты в разных районах города.

В 2021 году Петербург планирует купить еще 54 автобуса на метане.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге расширили список улиц, по которым могут ездить грузовики тяжелее 8 тонн.

Фото: gov.spb.ru