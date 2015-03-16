В Петербурге расширили список улиц, по которым могут ездить грузовики тяжелее 8 тонн

Перечень из 82 улиц увеличили до 107.

На прошедшей неделе в Петербурге вступили в силу новые правила проезда большегрузов. В связи с этим власти города расширили список улиц, по которым смогут ездить грузовики весом более 8 тонн.

Так, перечень из 82 улиц увеличился до 107. Отмечается, что в перспективе это стабилизирует нагрузки на дороги, уменьшит транзит грузовиков в жилых кварталах, а также сократит количество пробок и ДТП. Так, для обслуживания предприятий, которые располагаются вне грузового каркаса, водителям придется оформить пропуск. Пропуска полученные ранее будут действовать до срока их окончания.

Взвешивание можно пройти на передвижных пунктах весового контроля, а также на Московском шоссе, 17А и на Выборгском шоссе, 372А. В случае , если вес превысил допустимое значение, штраф может составить до 500 тысяч рублей.

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