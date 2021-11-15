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Новые "Сапсаны" проходят испытания перед выходом на линию

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Перед тем как новые "Сапсаны" выйдут на линию, им предстоит пройти еще целый ряд тестов.

В понедельник, 15 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили Piter.tv, что новые "Сапсаны" из третьей партии продолжают проходить сертификационные испытания. 

В этот раз проверка тормозной системы и работы программного обеспечения прошла в Новгородской области, на перегоне Окуловка – Мстинский мост.

Прежде чем выпустить новые поезда на линию, им предстоит целый ряд тестов, в том числе проверка работы системы информирования, климатической установки, иного сервисного оборудования.

Испытания планируют завершить весной 2022 года. 

Видео: СПб-Главный / Телеграм

Теги: ожд, ржд, сапсан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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