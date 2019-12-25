Новые "Ласточки" стали курсировать между Старой Руссой и Петербургом

Новый маршрут торжественно представили в Новгородской области.

В воскресенье, 11 июля, открылся новый железнодорожный маршрут пассажирского поезда "Ласточка", который соединил между собой город Старая Русса и Петербург.

Маршрут продляет движение 10-вагонных поездов "Ласточка" из Петербурга в Бологое. По прибытии на ранее конечную станцию один из составов прицепят к тепловозу, с которым он проследует до Валдая и Старой Руссы по неэлектрифицированным участкам, уточняет ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что поезда по данному направлению будут ходить только несколько раз в неделю. При увеличении популярности количество маршрутов могут увеличить.

Фото: Piter.tv