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Новые "Ласточки" стали курсировать между Старой Руссой и Петербургом
Сегодня, 18:58
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Новые "Ласточки" стали курсировать между Старой Руссой и Петербургом

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Новый маршрут торжественно представили в Новгородской области.

В воскресенье, 11 июля, открылся новый железнодорожный маршрут пассажирского поезда "Ласточка", который соединил между собой город Старая Русса и Петербург. 

Маршрут продляет движение 10-вагонных поездов "Ласточка" из Петербурга в Бологое. По прибытии на ранее конечную станцию один из составов прицепят к тепловозу, с которым он проследует до Валдая и Старой Руссы по неэлектрифицированным участкам, уточняет ТАСС. 

Ранее мы сообщали о том, что поезда по данному направлению будут ходить только несколько раз в неделю. При увеличении популярности количество маршрутов могут увеличить.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, ржд, старая русса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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