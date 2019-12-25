Треть петербуржцев могут рассчитывать на новогоднюю премию в конце 2023 года

Каждый пятый опрошенный надеется на дополнительное денежное вознаграждение, хотя не уверен в его получении.

Треть работающих жителей Северной столицы удостоится премии по итогам года в декабре. В прошлом году такую вознаграждение получили 13% работников, в то время как в текущем году этот показатель вырос до 28%. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Вместе с тем, 47% респондентов из Петербурга заявили, что их компании не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам. В прошлом году таких компаний было 49%. Каждый пятый опрошенный надеется на дополнительное денежное вознаграждение, хотя не уверен в его получении. 4% респондентов сообщили, что работодатель отказался от выплаты премий, хотя ранее регулярно их осуществлял.

Лишь 13% участников исследования рассчитывают на получение так называемой 13-й зарплаты, тогда как 3% заявили об её отмене. Большинство горожан (83%) сообщили, что дополнительную зарплату в их организации никогда не выплачивают.

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год спрос на работников в Петербурге вырос на 46%.

Фото: Pxhere