  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:45
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл на Северный флот

0 0

По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме.

Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подводников встречали на пирсе командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко и командир соединения подводных лодок Павел Булгаков. По докладу командира крейсера Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: архангельск, атомный подводный крейсер, минобороны россии, северный флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии