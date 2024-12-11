Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл на Северный флот

По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме.

Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подводников встречали на пирсе командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко и командир соединения подводных лодок Павел Булгаков. По докладу командира крейсера Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России