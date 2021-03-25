Новой врио главы Приморского района стала Елена Красильникова

Ранее Красильникова работала заместителем главы администрации и отвечала за вопросы благоустройства.

Елена Красильникова назначена временно исполняющей обязанности главы администрации Приморского района. Эту новость район опубликовал в своих социальных сетях 25 марта. Ранее Красильникова работала заместителем главы администрации и отвечала за вопросы благоустройства.

22 марта стало известно, что предыдущий глава района Алексей Никоноров скончался после продолжительной болезни. Ему было 50 лет. Никоноров возглавил администрацию Приморского района в 2022 году, сменив Николая Цеда, который был избран депутатом Государственной Думы.

Прощание с Никоноровым прошло накануне, его похоронили на Смоленском кладбище.

Ранее стало известно, почему петербуржцы жалуются на управляющие компании.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга