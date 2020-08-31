Новая станция у "Лахта центра" начнет работу 29 августа

Железнодорожная станция Новая Лахта откроется в Петербурге в конце августа.

Железнодорожная станция Новая Лахта рядом с "Лахта центром" начнет работу 29 августа. Руководство Октябрьской железной дороги ожидает улучшения обслуживания пассажиров на направлении Финляндский – Белоостров. Об этом сообщает "Фонтанка".

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что новая платформа позволит повысить комфорт для пассажиров на участке между Финляндским вокзалом и Белоостровом. В пятницу, 29 августа, состоится открытие железнодорожной станции Новая Лахта в Петербурге. Она расположена рядом с "Лахта центром".

Пока не уточняется, будет ли в день открытия доступен подземный переход, который должен соединить небоскреб "Лахта центр" со станцией. В ближайшие годы в деловом квартале планируется строительство еще двух башен, что дополнительно увеличит пассажиропоток.

