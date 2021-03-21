В Новоселье началось строительство международной школы для творческих детей

Соцобъект возведёт компания-затройщик из Белоруссии.

В посёлке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти началось возведение Международной школы для творческих детей. В качестве застройщика выступила компания из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока администрации 47-ого региона.

Учреждение будет первой школой, которую построят в рамках международного сотрудничества. Оно будет представлять из себя четырёхэтажное здание на набережной реки Кикенки. Ребята, которые будут обучаться в школе, освоят навыки музыкантов, художников и режиссеров.

Всего для творческих детей будет предложено 825 мест. Учащиеся будут посещать различные студии: кроме того, для них оборудуют мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Для изучения иностранных языков создадут специальный лингафоный кабинет, а для развития особых навыков будущей профессии послужат кинофотостудия, студия дизайна, скульптуры, рисования и музыки. Наконец, ребятам будет доступна библиотека, вмещающая около 46 тыс. учебников. Окончание строительства школы намечено на 2025 год.

Ранее мы сообщили о том, что на субботники в Ленобласти вышли более 410 тыс. человек.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ