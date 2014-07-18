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На субботники в Ленобласти вышли более 410 тыс. человек
Сегодня, 13:59
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На субботники в Ленобласти вышли более 410 тыс. человек

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За прошедшую весну было убрано 2416 региональных территорий.

Весной 2023 года в субботниках на территории Ленинградской области приняли участие более 410 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба администрации региона, это число желающих убрать территории оказалось рекордным.

Всего за сезон удалось провести благоустройство 2416 территорий. Помимо местных жителей, в субботниках были задействованы 1,2 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и более 14 тыс. сотрудников подведомственных организаций.

Также в текущем году жители региона начали активно пользоваться интерактивной картой, позволяющей организовать собственное мероприятие. В общей сложности было подано 155 таких заявок.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти началась вакцинация диких животных против бешенства.

Фото: Пресс-служба строительного блока Ленобласти

Теги: ленинградская область, субботники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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