Полиция Петербурга предупреждает о новой схеме мошенничества

Аферисты теперь не просто обманом похищают все сбережения граждан, но еще и толкают свою жертву на преступление.

Полиция Петербурга предупредила о новой схеме мошенничества. Аферисты теперь не просто обманом похищают все сбережения граждан, но еще и толкают свою жертву на преступление. Напомним, что подобное случилось с 46-летней женщиной, которую мошенники сначала обчистили, а затем убедили поджечь автомобили в разных частях Северной столицы.

Аферисты, действующие из-за границы, вначале представляются правоохранителями или сотрудниками финансовых структур и вынуждают человека отдать все свои сбережения, а порой и взятые в кредит средства. Доведя жертву до отчаяния, мошенники в обмен на возвращение похищенных денег предлагают самому пойти на преступление: выступить посредником в обмане другого человека, поджечь здание или машину. При этом незаконность этих действий злоумышленники маскируют благовидными основаниями.

Как итог, жертва не только лишается своих сбережений и влезает в долги, но и становится фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV