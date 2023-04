Новая ролевая игра Honkai Star Rail авторов Genshin Impact получила релизный трейлер

Релиз игры запланирован на 26 апреля.

Создатели компьютерной игры Genshin Impact из компании miHoYo представили зрителям свой новый атмосферный релизный трейлер проекта Honkai: Star Rail. Речь идет о ролевой игре, выполненной в научно-фантастическом сеттинге с путешествиями по неизведанным мирам. Создатели обещают пользователям неотразимых персонажей, захватывающий сюжет и пошаговую систему сражений. Известно, что официальный релиз игры намечен на 26 апреля. Она будет доступна для клиентов персональных компьютеров, а также мобильных устройствах на операционных системах iOS и Android. В настоящее время для игроков доступна предзагрузка игры. Количество пользователей, прошедших предварительную регистрацию, приближается к 11 миллионам человек.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail