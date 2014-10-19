Новая облицовка в тоннеле у Гренадерского моста появится к сентябрю

Тоннель был построен в середине 1970-х годов, облицовка не была предусмотрена.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры показал ход работ в тоннеле у Гренадерского моста. Там продолжается монтаж металлической облицовки, он начался 15 июля.

Стены облицуют неперфорированными металлокассетами из оцинкованной стали, цвет останется светло-бежевым, как и раньше. Площадь работ составит 1700 "квадратов". Привести облицовку тоннеля в порядок должны к 13 сентября.

При строительстве тоннеля в 1970-х годах облицовка не была предусмотрена. До этого он представлял собой окрашенный бетон. Таким образом, тоннель будет выглядеть эстетичнее, а конструкции будут дополнительно защищены.

Ремонт ограничил движение только по полосе безопасности. С 15 июля по 14 августа нельзя будет проехать по ней в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — в сторону Пироговской набережной.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфрастуктуры СПб