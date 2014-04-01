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В Петербурге побит температурный рекорд
Сегодня, 18:25
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kraratau27

В Петербурге побит температурный рекорд

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28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Северной столице показывали +13,9 градусов. 

В воскресенье, 28 марта, днём зафиксировали рекордную температуру - +14,1 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Как отмечает эксперт, в Петербурге побит пятилетний температурный рекорд. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Северной столице показывали +13,9 градусов. 

Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа после снятия показания с максимальных термометров

отметил эксперт. 

Однако в Петербурге обещают дождь во второй половине дня.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, температурный рекорд
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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