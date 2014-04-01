В Петербурге побит температурный рекорд

28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Северной столице показывали +13,9 градусов.

В воскресенье, 28 марта, днём зафиксировали рекордную температуру - +14,1 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Как отмечает эксперт, в Петербурге побит пятилетний температурный рекорд. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Северной столице показывали +13,9 градусов.

Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа после снятия показания с максимальных термометров отметил эксперт.

Однако в Петербурге обещают дождь во второй половине дня.

Фото: Piter.tv