В Петербурге побит температурный рекорд

В воскресенье, 28 марта, днём зафиксировали рекордную температуру - +14,1 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Как отмечает эксперт, в Петербурге побит пятилетний температурный рекорд. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции в Северной столице показывали +13,9 градусов.
Каким будет точное значение нового рекорда, будет известно после 21 часа после снятия показания с максимальных термометров
отметил эксперт.
Однако в Петербурге обещают дождь во второй половине дня.
Фото: Piter.tv
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