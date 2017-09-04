Новая Фабрика Звезд: участники проекта штурмуют инстаграм

Piter.tv расскажет об участниках проекта и их страничках в Инстаграм.

Во сколько и где смотреть

Проект “Новая Фабрика Звезд” стартовал на канале “Муз-ТВ 2 сентября. Каждую субботу ровно в 18 часов вечера участники будут доказывать свою “профпригодность” зрителям и наставникам проекта. В финале победителя ждут съемка собственного клипа и информационная поддержка музыкальной карьеры на протяжении года.

Продюсером сезон стал Виктор Дробыш, ведущей - Ксения Собчак. За 16 молодыми ребятами будут наблюдать камеры, которые ежедневно будут транслировать личную жизнь исполнителей на экраны телевизоров. Раз в неделю на отчетном концерте проект будет покидать один из участников.





Участники проекта через призму сети “Инстаграм”

“Новая Фабрика звезд” собрала исполнителей из России, Украины, Белоруссии и даже Грузии. Мы расскажем о самых интересных представителях.

Бесспорно, СМИ выделяют много времени Анне Мун. Как оказалось, Аня - дочь известного певца Виктора Салтыкова. Однако, сама участница старается не афишировать родство с популярным исполнителем. Уже сейчас девушка считается фавориткой проекта. В ее инстаграме можно найти достаточно откровенные и компрометирующие фотографии.

Не менее интригующие фотографии выкладывает в своем профиле Марта Жданюк. Ее неординарная внешность и завораживающий голос притягивают к ней поклонников и даже..хм...поклонниц.

Еще одна участница, наделавшая шуму - 14-летняя Зинаида Куприянович. Девушка приехала из Минска и несмотря на свой юный возраст обладает трудоспособностью и желанием победить. Среди ее интересов значатся вокал и тюлени.

И всю женскую половину не могла не затронуть грустная история любви Эльмана Зейналова. Молодой человек приехал из Ростова-на-Дону. За несколько месяцев до свадьбы невеста бросила парня ради московского продюсера и карьеры певицы. Тогда Эльман пообещал себе прославиться в короткие сроки и его выбор пал именно на “Фабрику Звезд”, ведь это то шоу, которое он любил смотреть с детства.

Участники проекта в Instagram:

Владимир Идиатуллин - https://www.instagram.com/elp0rno/

Радослава Богуславская - https://www.instagram.com/rdslv/

Даня Данилевский - https://www.instagram.com/daniil_danilevskiy/

Эльман Зейналов - https://www.instagram.com/el_man_official/

Мария Будницкая - https://www.instagram.com/mariya_budnickaya/

Даниил Рувинский - https://www.instagram.com/daniil_ruvinski/

Ульяна Синецкая - https://www.instagram.com/sinetskayaulyana/

Евгений Трофимов - https://www.instagram.com/trofimacab/

Марта Жданюк - https://www.instagram.com/martik_z/

Самвел Варданян - https://www.instagram.com/samvel__vardanyan/

Анна Мун - https://www.instagram.com/anothamoon/

Никита Кузнецов - https://www.instagram.com/mastank.k/

Зинаида Куприянович - https://www.instagram.com/zina_kyprianovich/

Гузель Хасанова - https://www.instagram.com/guzelhasanova/

Андрей Белецкий - https://www.instagram.com/anreechess/

Лолита Волошина