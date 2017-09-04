Новая Фабрика Звезд: участники проекта штурмуют инстаграм

Во сколько и где смотреть
Проект “Новая Фабрика Звезд” стартовал на канале “Муз-ТВ 2 сентября. Каждую субботу ровно в 18 часов вечера участники будут доказывать свою “профпригодность” зрителям и наставникам проекта. В финале победителя ждут съемка собственного клипа и информационная поддержка музыкальной карьеры на протяжении года.
Продюсером сезон стал Виктор Дробыш, ведущей - Ксения Собчак. За 16 молодыми ребятами будут наблюдать камеры, которые ежедневно будут транслировать личную жизнь исполнителей на экраны телевизоров. Раз в неделю на отчетном концерте проект будет покидать один из участников.
Участники проекта через призму сети “Инстаграм”
“Новая Фабрика звезд” собрала исполнителей из России, Украины, Белоруссии и даже Грузии. Мы расскажем о самых интересных представителях.
Бесспорно, СМИ выделяют много времени Анне Мун. Как оказалось, Аня - дочь известного певца Виктора Салтыкова. Однако, сама участница старается не афишировать родство с популярным исполнителем. Уже сейчас девушка считается фавориткой проекта. В ее инстаграме можно найти достаточно откровенные и компрометирующие фотографии.
Не менее интригующие фотографии выкладывает в своем профиле Марта Жданюк. Ее неординарная внешность и завораживающий голос притягивают к ней поклонников и даже..хм...поклонниц.
Еще одна участница, наделавшая шуму - 14-летняя Зинаида Куприянович. Девушка приехала из Минска и несмотря на свой юный возраст обладает трудоспособностью и желанием победить. Среди ее интересов значатся вокал и тюлени.
И всю женскую половину не могла не затронуть грустная история любви Эльмана Зейналова. Молодой человек приехал из Ростова-на-Дону. За несколько месяцев до свадьбы невеста бросила парня ради московского продюсера и карьеры певицы. Тогда Эльман пообещал себе прославиться в короткие сроки и его выбор пал именно на “Фабрику Звезд”, ведь это то шоу, которое он любил смотреть с детства.
Участники проекта в Instagram:
Владимир Идиатуллин - https://www.instagram.com/elp0rno/
Радослава Богуславская - https://www.instagram.com/rdslv/
Даня Данилевский - https://www.instagram.com/daniil_danilevskiy/
Эльман Зейналов - https://www.instagram.com/el_man_official/
Мария Будницкая - https://www.instagram.com/mariya_budnickaya/
Даниил Рувинский - https://www.instagram.com/daniil_ruvinski/
Ульяна Синецкая - https://www.instagram.com/sinetskayaulyana/
Евгений Трофимов - https://www.instagram.com/trofimacab/
Марта Жданюк - https://www.instagram.com/martik_z/
Самвел Варданян - https://www.instagram.com/samvel__vardanyan/
Анна Мун - https://www.instagram.com/anothamoon/
Никита Кузнецов - https://www.instagram.com/mastank.k/
Зинаида Куприянович - https://www.instagram.com/zina_kyprianovich/
Гузель Хасанова - https://www.instagram.com/guzelhasanova/
Андрей Белецкий - https://www.instagram.com/anreechess/
Лолита Волошина