Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен

По его словам, это случится при поддержке европейских партнеров.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен с помощью европейских партнеров.

Политик отметил, что основная причина, по которой "заокеанские коллеги" выступают против проекта, связана с желанием продвинуть свой сжиженный природный газ.

Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован. Александр Новак, вице-премьер РФ

Также Новак выразил уверенность в том, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время. Однако вице-премьер РФ не стал давать точный прогноз по срокам.

Ранее стало известно, что норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток -2".

Видео: YouTube / РБК