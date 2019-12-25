Вице-премьер РФ объяснил, когда начался рост стоимости газа в мире.

Российский вице-премьер Александр Новак увидел спекулятивную составляющую в росте цен на газ в Европе. Такое мнение специалист высказал на правительственном совещании при президенте РФ Владимире Путине, посвященному вопросам развития энергетики. Спикер уверен, что сложившаяся обстановка не отражает реальной ситуации на рынке.

Серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена – она объективно не отражает текущую ситуацию. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что начало роста стоимости на газ в Европе стало лето. Этот период стал аномально жарким для региона, как и для Латинской Америки. Он напомнил, что сжиженный природный газ из США переориентировался на латиноамериканский рынок. Результатом стал дефицит СПГ на европейском и азиатском рынках. При этом нехватка запасов ПХГ (в подземных хранилищах газа) составила около 25 млрд кубометров газа.

Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен на газ.

Фото: YouTube / Россия-24