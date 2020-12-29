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Новак сообщил о ценовых рекордах на мировом рынке газа

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По его словам, на сегодняшний день мировому рынку газа удалось восстановится "почти в полном объеме".

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК сообщил о ценовых рекордах на мировом рынке газа.

По его словам, на сегодняшний день мировому рынку газа удалось восстановится "почти в полном объеме". В период пандемии коронавируса спрос на топливо по миру в целом упал на 3%.

Некоторые рекорды бьются по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию.

Видео: YouTube / РБК

Теги: александр новак, вице премьер рф, мировой рынок, цены на газ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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