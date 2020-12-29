Новак сообщил о ценовых рекордах на мировом рынке газа

По его словам, на сегодняшний день мировому рынку газа удалось восстановится "почти в полном объеме".

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК сообщил о ценовых рекордах на мировом рынке газа.

По его словам, на сегодняшний день мировому рынку газа удалось восстановится "почти в полном объеме". В период пандемии коронавируса спрос на топливо по миру в целом упал на 3%.

Некоторые рекорды бьются по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции. Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию.

Видео: YouTube / РБК