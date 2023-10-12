Новак: темпы экономического роста в мире ниже, чем ожидалось в начале года

Вице-премьер РФ рассказал о причинах проблем в отрасли.

Темпы экономического роста на планете сейчас немного ниже, чем это прогнозировалось в начале года. При этом мировой рынок нефти чувствителен к ним. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", записанного на полях Российской энергетической недели.

На рынке много неопределенности. Во-первых, я хочу сказать, что он очень чувствителен к темпам экономического роста, на сегодня мы видим, что темпы экономического роста несколько ниже, чем в начале года прогнозировались. На 3%, а в начале года планировали 3,4%... Александр Новак, вице-премьер РФ

Специалист заметил, что замедление темпов экономического роста у развивающихся стран сказывается на глобальном спросе на нефть.

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