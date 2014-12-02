Новак: сокращение поставок нефти РФ учитывает ситуацию с нефтепродуктами

Вице-премьер рассказал о спросе потребителей на энергоресурсы из РФ.

Сокращение поставок российской нефти учитывает ситуацию с нефтепродуктами на планете. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Чиновник заметил перед коллегами на мероприятии о том, что этот энергетический ресурс добывается и поставляется на мировые рынки и на переработку, и все операции считаются вместе.

Когда мы говорим о нефтяном рынке, о добыче, нефть добывается и поставляется на рынки и на переработку, то считается все вместе. Конечная продукция учитывает те объемы добычи, которые производятся. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак допустил замену традиционной валюты цифровыми расчетами за энергоресурсы.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя