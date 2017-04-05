Новак: российская энергетика успешно справляется с западными санкциями

Вице-премьер России указал, что власти смогли адаптироваться к условиям, навязываемым Западом.

Российская энергетическая сфера успешно справляется с западным санкционным давлением, а также находит новых международных партнеров и покупателей для собственных топливных ресурсов. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Чиновник из федерального правительства читает, что незаконные запреты и ограничения всегда приводят к неопределенности, особенно в первое время в виду того, что как только ни вводятся против страны, то требуют от властей затрат на адаптацию к новым условиям. Однако сейчас на геополитической арене отечественная продукция востребована. В текущий момент кабинет министров стремится развивать высокотехнологичную торговлю.

Но практика показывает, что адаптация происходит и находятся новые партнеры, новые точки взаимоотношений. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: Россия намерена нарастить добычу нефти до 540 млн тонн в год.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ