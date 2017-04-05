Новак: Россия намерена нарастить добычу нефти до 540 млн тонн в год

Вице-премьер РФ сообщил о необходимости инвестиций в экономику.

Москва намерена нарастить добычу нефти до показателя в 540 миллиона тонн ежегодно. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Чиновник из федерального правительства заметил, что для реализации цели требуется предусмотреть дополнительные инвестиции в экономическую отрасль. Сейчас эксперты работают над возможными стимулами в отношении предприятий. Кроме этого Вице-премьер страны отметил, что цены на нефтепродукты в опте и рознице на отечественных АЗС значительно снизились. В текущий момент кабинет министров сохраняет таргет по росту цен на топливо на автозаправочных заправках, который не может быть выше уровня инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ситуация абсолютно спокойная. И на оптовом рынке цены значительно скорректировались вниз. И мы видим даже на автозаправочных станциях частичное снижение цен. В целом наш таргет, что цены на заправках должны меняться не выше уровня инфляции в течение года в соответствии с ростом затрат, издержек, налогов и так далее. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ