Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть

Вице-премьер РФ оценил инициативу главы Минфина США Джанет Йеллен.

Российский вице-премьер Александр Новак прокомментировал предложение США о введении потолка цен на нефть. По мнению специалиста, в реальной ситуации глобальная стоимость энергоресурсов должна формироваться исключительно в соответствии с рыночными механизмами, так как в мире и так остается "большая неопределенность". По словам чиновника, западные попытки установить "потолок цен" для России по сути являются переходом на государственный план в рамках мировой экономики. Подобный прецедент Новак счел плохим знаком для торговли.

На самом деле, могут все, что угодно, говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться и наши компании при реализации объемов производимой нефти в России. Александр Новак, вице-премьер РФ

Таким образом эксперт прокомментировал предложение министра финансов США установить потолок цены на российскую нефть. Джанет Йеллен ранее предложила установить этот потолок на уровне около 60 долларов за каждый баррель. По мнению иностранки, такого уровня было бы достаточно для того, чтобы Москва была способна с прибылью производить и продавать нефть.

Фото и видео: РЭН

