Новак подарил маленькой петербурженке набор для рисования

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак реализовал новогоднюю мечту 11-летней девочки из Петербурга Ксении в рамках благотворительного проекта "Ёлка желаний". Девочка, увлечённая живописью, мечтала получить набор для рисования с мольбертом, информирует пресс-служба Кабмина РФ.

Новак передал ребёнку коробку с набором необходимых принадлежностей художника: этюдник, краски, холсты и прочие инструменты для творчества. Помимо полученного сюрприза, девочка также имела уникальную возможность познакомиться с известным российским музеем. Ксения отправилась в Москву вместе с матерью Ангелиной и старшей сестрой Екатериной, где её ждало знакомство с коллекциями музея Академии художеств на Пречистенке.

Экскурсия включала посещение галереи, посвящённой творчеству великого мастера скульптуры и живописи Зураба Церетели, где школьники познакомились с уникальными произведениями искусства, оставляющими неизгладимое впечатление.

