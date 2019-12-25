Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

О подобной инициативе накануне рассказали журналисты РБК.

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1" заявил, что ведомство выступило с инициативой запрета импорта дешевого бензина из других стран на срок в 6 месяцев для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Данную меру Новак назвал "антикризисной" и "вынужденной" и обратил внимание на то, что к подобным решениям в настоящее время прибегают многие страны. Министр предположил, что в самой РФ рост цен на топливо будет не выше показателей инфляции или "на текущем уровне".

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин анонсировал новые переговоры по стабилизации нефтяного рынка. Глава государства рассказал о грядущих переговорах в беседе экипажем МКС, которая прошла в формате видеозвонка. Путин рассказал, что Россия сотрудничает с США по многим актуальным вопросам. По его словам, проблемы пандемии коронавируса и цен на нефть накануне обсуждались с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Pixabay