Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1" заявил, что ведомство выступило с инициативой запрета импорта дешевого бензина из других стран на срок в 6 месяцев для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Данную меру Новак назвал "антикризисной" и "вынужденной" и обратил внимание на то, что к подобным решениям в настоящее время прибегают многие страны. Министр предположил, что в самой РФ рост цен на топливо будет не выше показателей инфляции или "на текущем уровне".
Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин анонсировал новые переговоры по стабилизации нефтяного рынка. Глава государства рассказал о грядущих переговорах в беседе экипажем МКС, которая прошла в формате видеозвонка. Путин рассказал, что Россия сотрудничает с США по многим актуальным вопросам. По его словам, проблемы пандемии коронавируса и цен на нефть накануне обсуждались с президентом США Дональдом Трампом.
Фото: Pixabay
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Пусть народ платит втридорога, а монополисты наживаются, а Новак на стреме и оберегает сверхдоходы богачей за долю малую