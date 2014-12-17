  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:30
108
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новак: к середине 2022 года правительство рассчитывает завершить процесс сертификации "Северного потока - 2"

0 0

Заявка на сертификацию была подана летом.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил телеканалу "Россия-24", что правительство рассчитывает к середине 2022 года завершить процесс сертификации "Северного потока - 2".

Новак подчеркнул, что летом была заявка на сертификацию была подана.

Это достаточно длительный процесс, хотя он может быть короче при желании. Но, тем не менее, если говорить о тех нормативных актах, которые приняты в Европе, это достаточно длительный процесс. И мы надеемся, что в 2022 году, примерно к середине года [сертификация] завершится.

Александр Новак, вице-премьер России

Новак подчеркнул, что трубопровод уже построен, сейчас идет заполнение его ниток технологическим газом. Он отметил, что в ближайшее время процесс будет завершен. По словам вице-премьера, если бы вокруг трубопровода не было политизации, то "Северный поток - 2" мог бы уже давно работать и снизил бы цены на газ для европейских потребителей.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: александр новак, газопровод северный поток 2
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии