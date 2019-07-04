Новак: Россия в 2025 году экспортировала 238 млн тонн нефти

Кроме того, из России экспортировали 114 тонн нефтепродуктов.

Россия по итогам 2025 года экспортировала 238 млн тонн нефти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своем докладе на открытой встрече со студентами в "Сириусе".

Он подчеркнул, что именно такой объем нефти был экспортирован в другие страны в прошлом году. Кроме того, из России экспортировали 114 тонн нефтепродуктов.

Отметим, что на сегодняшний день Россия поставляет примерно 80% всей нефти в дружественные стран. В страны Европы по итогам прошлого года приходится порядка 25 млн тонн поставок.

Ранее Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке РФ.

Фото: pxhere.com