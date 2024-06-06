Новак: газ через 20 лет может превысить долю нефти в мировом энергопотреблении

Вице-премьер РФ рассказал о перспективах энергорынка страны.

В течение 20 лет доля газа в мировом энергобалансе может превысить долю нефти. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак, выступая на профильной сессии "Будущее рынка нефти и газа: Перспективы глобального спроса и планы производителей" , организованного на полях Петербургского международного экономического форума.

Конечно, на сегодняшний момент он занимает меньшую долю в энергобалансе, чем нефть, но в будущем, лет через 20, он сравняется с нефтью, а может быть даже и больше будет. Александр Новак, вице-премьер РФ

Известно, что Москва допускает сильный рост спроса на нефть в перспективе до 2030 года. Речь идет даже о возможных показателях на уровне в 110-115 миллионов баррелей в сутки. Александр Новак пояснил, что через шесть лет сегодняшние 102 млн баррелей ежесуточно могут превратиться и в 110, и в 115 млн баррелей в сутки. Такая ситуация связана с развитием нефтегазохимии и росту числа перелетов.

Новак рассказал о перенаправлении Россией экспорта энергоресурсов.

Фото и видео: ПМЭФ