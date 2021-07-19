Новак: РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Увеличить добычу сырья планируется во втором полугодии этого года.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что добыча российской нефти выйдет на докризисный уровень в мае 2022 года. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Принято решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня. Россия выйдет на него уже в мае следующего года. Александр Новак, вице-премьер РФ

По его словам, увеличить добычу "черного золота" планируется во втором полугодии 2021 года. Это должно произойти за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки. Новак подчеркнул, при средней цене в 60 долларов за баррель дополнительные доходы российского бюджета составят более 400 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что страны ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца года. Объем добычи со следующего месяца будет повышен на 0,4 млн баррелей в сутки, а суточная добыча нефти составит два миллиона баррелей в сутки.

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