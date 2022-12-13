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Новак: Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов

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Вице-премьер РФ рассказал о бездумной политике ЕС в вопросе энергетики.

Европу ждет дефицит топлива  и рост цен на энергетические носители без российских нефтепродуктов. Соответствующее заявление вице-премьер страны Александр Новак сделал в ходе выступления перед журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что с 5 февраля вступили в силу ограничения Европейской комиссии о поставках из России, а также решения о введении "потолка цен".

И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен.

Александр Новак, вице-премьер РФ 

По мнению чиновника, сделанные европейскими странами исключения из лимита стоимости на российское топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в регионе все еще востребованы, а действия руководящих политиков ЕС не поддаются никакой логике.

Новак оценил ситуацию на рынке нефти.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: александр новак, дефицит, европа, нефть, потолок цен, энергетический кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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