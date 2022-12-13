Новак: Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов

Вице-премьер РФ рассказал о бездумной политике ЕС в вопросе энергетики.

Европу ждет дефицит топлива и рост цен на энергетические носители без российских нефтепродуктов. Соответствующее заявление вице-премьер страны Александр Новак сделал в ходе выступления перед журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что с 5 февраля вступили в силу ограничения Европейской комиссии о поставках из России, а также решения о введении "потолка цен".

И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен. Александр Новак, вице-премьер РФ

По мнению чиновника, сделанные европейскими странами исключения из лимита стоимости на российское топливо показывают, что нефть и нефтепродукты РФ в регионе все еще востребованы, а действия руководящих политиков ЕС не поддаются никакой логике.

Новак оценил ситуацию на рынке нефти.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live