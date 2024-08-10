Норвегия впервые за несколько лет нарастила импорт из России

Объем импорта из России составил 293 млн долларов.

Норвегия по итогам 2025 года впервые за несколько лет нарастила импорт из России. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные центрального статистического управления королевства.

Объем импорта из России составил 293 млн долларов. По данным ведомства, основной статьей импорта стала рыба. Ее доля в совокупном объеме норвежского импорта из РФ составила почти 40%. При этом объем экспорта из Норвегии в РФ по итогам 2025-го упал до 52 млн долларов.

В ведомстве отмечается, что объем норвежского импорта из России достиг высшей точки в 2021 году. Тогда показатель составлял 2,2 млрд долларов.

Фото: pxhere.com