Работодателей лишат "лазеек" в законодательстве при приеме на работу инвалидов

Депутаты рассмотрят на региональном уровне поправки в законодательстве, защищающие права людей с ограниченными возможностями на трудовую деятельность.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, правительство Санкт-Петербурга лишит работодателей “лазеек” в законодательстве о найме на работу людей с ограниченными возможностями.

Сейчас работодатели научились обходить закон, обязывающий их нанимать на каждых сто сотрудников компании трех человек с ограниченными возможностями. Однако, этого не происходит ввиду специально завышенных требований к кандидатам. В итоге получается. что вакансия для соискателей есть, но устроиться туда инвалиды не могут. По информации от главного специалиста в отделе занятости граждан, нуждающихся в социальной защите Андрея Гогонина, чиновники в ЗАКСе будут рассматривать поправки в региональный закон, исключающие подобные ситуации.

Сообщается, что правительство помогает инвалидам деньгами в трудоустройстве, а также в модернизации рабочих мест. На эти цели из бюджета выделено 87 миллионов рублей.