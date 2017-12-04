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Работодателей лишат "лазеек" в законодательстве при приеме на работу инвалидов
Сегодня, 9:12
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lesjasap
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Работодателей лишат "лазеек" в законодательстве при приеме на работу инвалидов

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Депутаты рассмотрят на региональном уровне поправки в законодательстве, защищающие права людей с ограниченными возможностями на трудовую деятельность.

Как сообщает “Петербургский дневник”, правительство Санкт-Петербурга лишит работодателей “лазеек” в законодательстве о найме на работу людей с ограниченными возможностями. 
 
Сейчас работодатели научились обходить закон, обязывающий их нанимать на каждых сто сотрудников компании трех человек с ограниченными возможностями. Однако, этого не происходит ввиду специально завышенных требований к кандидатам. В итоге получается. что вакансия для соискателей есть, но устроиться туда инвалиды не могут. По информации от главного специалиста в отделе занятости граждан, нуждающихся в социальной защите Андрея Гогонина, чиновники в ЗАКСе будут рассматривать поправки в региональный закон, исключающие подобные ситуации. 
 
Сообщается, что правительство помогает инвалидам деньгами в трудоустройстве, а также в модернизации рабочих мест. На эти цели из бюджета выделено 87 миллионов рублей.
Теги: законодательство , инвалиды , поправки , работа , трудоустройство
Категории: Новости СПб

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