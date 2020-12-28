Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в боевике "Святые из Бундока 3" Троя Даффи

Третью часть боевика начнут снимать весной следующего года.

Американские актеры Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в картине "Святые из Бундока 3" Троя Даффи. Известно, что режиссер снимет новую часть боевика. Об этом он сам рассказал журналистам новостного портала Deadline. Известно, что Ридус и Флэнери вернутся к ролям, которые они ранее исполняли. Речь идет о персонажах Мерфи и Конноре.

В финале второго фильма братья оказались в тюрьме, и фанаты хотят знать, что было дальше, — они спрашивают об этом буквально каждый день. Норман и Шон — та движущая сила, которая держит франшизу в нужном русле и позволяет открыть новые горизонты в плане сюжета. Трой Даффи, режиссер

Режиссер заметил, что рад тому, что планы по съемкам третьей части боевика стали реальными. Съемочный процесс должен начаться с мая 2022 года. К этому моменту Шон Патрик Флэнери завершит свою работу в проекте "Пацаны", а Норман Ридус освободится от обязательств по "Ходячим мертвецам".

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Фото: Instagram / bigbaldhead

