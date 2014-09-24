Геймдизайнер оставил загадочный пост в Twitter.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима начал заново писать сценарий для нового проекта. Специалист разместил в собственном Twitter-аккаунте неоднозначный пост. Речь в нем идет о следующем загадочном проекте мастера.

Я переделываю проект и сценарий, который написал почти год назад. Ситуация в мире, моё окружение и эмоции сейчас отличаются от тех, что были в 2020-м. Хидео Кодзима, геймдизайнер

Кодзима объяснил подписчикам, что сейчас не представляет себя в том мире, о котором думал три года назад. Он считает, что должен перенести действия игры в настоящее время. В противном случае он не думает, что идея может воплотиться в жизнь. На данный момент неизвестно, о каком именно проекте упомянул создатель Death Stranding и серии Metal Gear.

Напомним, что в июне 2021 года журналист Джефф Грабб сообщил о переговорах между Кодзимой и Microsoft. Он полагает, что компания согласилась финансировать издание игры Kojima Productions. Актер Норман Ридус, сыгравший главную роль в Death Stranding, недавно упомянул о том, что ведутся переговоры по разработке Death Stranding 2.

В Сети появился финальный трейлер игры Death Stranding Director"s Cut.

Фото: Instagram / hideo_kojima

