Японский геймдизайнер Хидео Кодзима начал заново писать сценарий для нового проекта. Специалист разместил в собственном Twitter-аккаунте неоднозначный пост. Речь в нем идет о следующем загадочном проекте мастера.
Я переделываю проект и сценарий, который написал почти год назад. Ситуация в мире, моё окружение и эмоции сейчас отличаются от тех, что были в 2020-м.
Хидео Кодзима, геймдизайнер
Кодзима объяснил подписчикам, что сейчас не представляет себя в том мире, о котором думал три года назад. Он считает, что должен перенести действия игры в настоящее время. В противном случае он не думает, что идея может воплотиться в жизнь. На данный момент неизвестно, о каком именно проекте упомянул создатель Death Stranding и серии Metal Gear.
Напомним, что в июне 2021 года журналист Джефф Грабб сообщил о переговорах между Кодзимой и Microsoft. Он полагает, что компания согласилась финансировать издание игры Kojima Productions. Актер Норман Ридус, сыгравший главную роль в Death Stranding, недавно упомянул о том, что ведутся переговоры по разработке Death Stranding 2.
В Сети появился финальный трейлер игры Death Stranding Director"s Cut.
Фото: Instagram / hideo_kojima
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все