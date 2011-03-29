В Сети появился финальный трейлер игры Death Stranding Director’s Cut

В продаже игра для PS5 должна появиться уже 24 сентября.

Японская студия Kojima Productions показала финальный трейлер игры Death Stranding Director"s Cut. Это расширенная версия Death Stranding. Видео появилось на YouTube.

Отметим, что в трейлере есть спойлеры к основной игре. Монтажом трейлера занимался Хидео Кодзима – учредитель Kojima Productions. Режиссерская версия игры будет улучшена технически, появятся также новые локации, сюжетные миссии и онлайн-функции.

В продаже появиться Death Stranding Director"s Cut должен уже 24 сентября этого года. Игроки, которые владеют оригинальной игрой, смогут обновить копию за 10 долларов.

Ранее мы писали о том, что вышел трейлер нового хоррора "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой.

Видео: Youtube/PlayStation