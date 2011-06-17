Норкин колко объяснил популярность Манижи на Западе

Он уверен, что россиянку воспринимают как "жертву" из-за травли на родине.

Телеведущий Андрей Норкин высказался о популярности Манижи и ее песни "Русская женщина" на Западе и в странах ЕС. Он уверен, что певицу просто жалеют. Об этом пишет "ФАН".

По словам Норкина, западные СМИ особенно активно начали обсуждать Манижу в конце мая. Он задумался, связана ли ее популярность с попаданием в актуальную повестку, или певицу воспринимают исключительно как "жертву".

Телеведущий напомнил о "диком скандале", который обрушился на Манижу, когда она выиграла отбор в России. Он уверен, что из-за этого на Западе сложилось мнение, что Манижа в РФ подвергается травле, ее преследуют, притесняют, а некоторые радикальные элементы и вовсе угрожают убийством.

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Фото: Instagram / manizha